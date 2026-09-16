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Царьград

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В Новосибирске штрафы с камер выросли на 51% за 8 месяцев

В Новосибирске штрафы с камер выросли на 51% за 8 месяцев

Объёмы поступлений в бюджет от автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Новосибирске значительно увеличились.

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