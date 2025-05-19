Мухаметшин поздравил журналистов с Днем печати РТ

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ» Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил представителей средств массовой информации, ветеранов отрасли, работников полиграфии и медиасферы с Днем печати Республики Татарстан.
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