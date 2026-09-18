Понасенков: талантливые русские люди должны жить в России

Историк Евгений Понасенков заявил в интервью RTVI, что хотел бы, чтобы певица Алла Пугачева жила в РоссииИсторик Евгений Понасенков считает, что народная артистка СССР Алла Пугачева должна жить в России.
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Свой путь выбрала сама.Без денег там она никто.Поскольку чувствуется зондирование почвы через посредника ,-деньги хочется оставить для безбедной жизни в России.Скорее всего,скоро и Песков словечко за неё замолвит - не зря же он ей ручки целовал