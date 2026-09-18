Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

439 подписчиков

Понасенков: талантливые русские люди должны жить в России

Понасенков: талантливые русские люди должны жить в России

Историк Евгений Понасенков заявил в интервью RTVI, что хотел бы, чтобы певица Алла Пугачева жила в РоссииИсторик Евгений Понасенков считает, что народная артистка СССР Алла Пугачева должна жить в России.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя владимир рогачев
владимир рогачев

Свой путь выбрала сама.Без денег там она никто.Поскольку чувствуется  зондирование почвы через посредника ,-деньги хочется оставить для безбедной жизни в России.Скорее всего,скоро и Песков словечко за неё замолвит - не зря же он ей ручки целовал