Глава Минстроя РТ доложил о реализации программ капитального ремонта в республике

О состоянии работ по капремонту объектов социально-культурной сферы, гидротехнических сооружений и многоквартирных домов доложил сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.