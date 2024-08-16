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Патрушев: РФ хотят лишить выхода в Балтийское море с помощью Швеции и Финляндии

Патрушев: РФ хотят лишить выхода в Балтийское море с помощью Швеции и Финляндии

Помощник президента России Николай Патрушев дал большое интервью "Известиям". В нем он подробно рассказал о действиях Запада по блокировке российских морских путей и обсудил недавнюю атаку ВСУ на Курскую область.

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