Патрушев: РФ хотят лишить выхода в Балтийское море с помощью Швеции и Финляндии

Помощник президента России Николай Патрушев дал большое интервью "Известиям". В нем он подробно рассказал о действиях Запада по блокировке российских морских путей и обсудил недавнюю атаку ВСУ на Курскую область.
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