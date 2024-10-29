Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снова увеличилась

С 21 по 27 октября в Калужской области зарегистрировали 7693 случая заболевания ОРВИ, что говорит о темпе роста на 2,3% по отношению к показателю прошлой неделиС 21 по 27 октября в Калужской области зарегистрировали 7693 случая заболевания ОРВИ, что говорит о темпе роста на 2,3% по отношению к показателю прошлой недели.
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