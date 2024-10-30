В Белоруссии пройдут антитеррористические учения

На территории Островецкого района Белоруссии в среду, 30 октября, пройдут учения по проверке готовности государственных органов реагировать на теракты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.
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