«Четыре Солнца» — пристанище мудрых и славных.

В наши дни, когда древние сказания переплетаются с современностью, мы с командой задумались: а где бы обрёл свой дом славный князь Игорь Святославич, окажись он в нашем времени? Где бы остановился потомок великих князей, познавший и ратные подвиги, и тяготы походов? И ответ пришёл сам собой — в ЖК «Четыре Солнца», где величие прошлого встречается с роскошью настоящего.