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На Australian Open-2027 из-за высокого спроса впервые ограничат продажу Ground Pass

На Australian Open-2027 впервые ограничат число билетов Ground Pass на каждый игровой день. Речь идет о билетах Ground Pass, которые дают доступ на территорию «Мельбурн-парка», но не гарантируют место на центральных аренах.

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