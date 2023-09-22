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Петржела о «Зените»: «Не нашел замену Малкому — это может стать главной проблемой на пути к чемпионству»

Петржела о «Зените»: «Не нашел замену Малкому — это может стать главной проблемой на пути к чемпионству»

«Наверное, в этом сезоне «Зениту» будет чуть сложнее выиграть чемпионат, чем в предыдущие годы. Нельзя сказать, что их состав стал сильнее.

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