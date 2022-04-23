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Историк Корнилов: «Азов» не сдается из страха ответить за свои военные преступления

Историк Корнилов: «Азов» не сдается из страха ответить за свои военные преступления

Блокированные на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе боевики полка «Азов» (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) не сдаются вооруженным силам РФ из страха быть привлеченными за совершенные ими военные преступления.

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