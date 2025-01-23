Азиатские рынки выросли в среду на фоне падения индексов Китая

Торги на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона в среду завершились смешанными результатами. Китайские индексы снизились на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном введении 10%-го тарифа на товары из Китая.
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