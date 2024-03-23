Сборная России по футболу сдаёт кровь для пострадавших в «Крокусе»

Сборная России по футболу сдаёт кровь для пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокусе». «Спортивное сообщество, спортивные федерации, сборные команды России также присоединяются к донорской акции.
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