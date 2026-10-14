Монтаж подсветки за 9,8 млн рублей на развязке в Барнауле выходит на финишную прямую

Тестовые включения проходят каждый вечер В Барнауле близится к завершению установка художественной подсветки на новой транспортной развязке — так называемых "южных воротах" города, сообщает "Толк".
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