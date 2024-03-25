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Задержан директор рудника «Пионер», где под завалами остаются 13 человек

Задержан директор рудника «Пионер», где под завалами остаются 13 человек

Спасательные работы на руднике «Пионер» в Амурской области. Фото © Telegram / МЧС России В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности задержан управляющий директор рудника «Пионер», где с 18 марта под завалами породы находятся 13 человек.

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