Задержан директор рудника «Пионер», где под завалами остаются 13 человек

Спасательные работы на руднике «Пионер» в Амурской области. Фото © Telegram / МЧС России В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности задержан управляющий директор рудника «Пионер», где с 18 марта под завалами породы находятся 13 человек.
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