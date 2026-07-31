Депутат Чепа: Некоторые признаки указывают на скорое завершение СВО

Алексей Чепа заявил, что, по его оценке, конфликт на Украине постепенно приближается к завершению. В качестве основных факторов он назвал ситуацию на фронте, экономические трудности Украины и влияние политических процессов в Европе.
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