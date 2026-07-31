НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

77 подписчиков

Депутат Чепа: Некоторые признаки указывают на скорое завершение СВО

Депутат Чепа: Некоторые признаки указывают на скорое завершение СВО

Алексей Чепа заявил, что, по его оценке, конфликт на Украине постепенно приближается к завершению. В качестве основных факторов он назвал ситуацию на фронте, экономические трудности Украины и влияние политических процессов в Европе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Корякин
Всё знает товарисч Чепа -патриот
Ответить
1 м.