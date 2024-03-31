Адиль Османов выиграл турнир Большого шлема в Анталье!

Дзюдоист из Республики Молдова Адиль Османов одержал победу на турнире Большого шлема в Анталье. В весовой категории 73 кг он одержал 6 побед над Тельмо Гомешем (Португалия), Джошуа Грином (Ирландия), Каримом Абдулаевым (ОАЭ), Билалом Чилоглу (Турция), Абуналом Шеровым (Таджикистан) и Рашидом Мамедалиевым (Азербайджан).