В Repubblica узнали, что включает в себя план Шольца по Украине

По данным СМИ, Германия отныне не против передачи украинских территорий РоссииГазета La Repubblica узнала от своих источников, что Олаф Шольц ради укрепления собственного рейтинга хочет разработать план мирного урегулирования украинского конфликта.
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