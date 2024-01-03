Врач назвал еду, наносящую мощнейший удар по поджелудочной всего за один вечер

Сергей Вялов объяснил, какое "новогоднее комбо" представляет для человека смертельную угрозуВ новогодние праздники в связи с перееданием увеличивается негативное воздействие на поджелудочную железу, что ведёт к развитию острого панкреатита.
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