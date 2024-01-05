Впервые из графена изготовили полупроводник

В статье журнала Nature специалисты Технологического института Джорджии рассказали, как обошли препятствие, стоявшее на пути исследований графена несколько десятков лет и мешавшее получить реально работающую графеновую электронику – энергетическую щель.
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