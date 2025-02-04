Традиционные ценности: роскошные полноразмерные внедорожники из США

Электрокары электрокарами, а рамная конструкция, атмосферные бензиновые V8 (или хотя бы «шестерки» с наддувом), а также очень пафосный внешний вид по расписанию! Большие премиальные внедорожники «старой школы» из США по-прежнему в строю и продолжают бороться за место под солнцем.