Традиционные ценности: роскошные полноразмерные внедорожники из США

Электрокары электрокарами, а рамная конструкция, атмосферные бензиновые V8 (или хотя бы «шестерки» с наддувом), а также очень пафосный внешний вид по расписанию! Большие премиальные внедорожники «старой школы» из США по-прежнему в строю и продолжают бороться за место под солнцем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии