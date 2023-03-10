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Малкин – новый рекордсмен «Питтсбурга» по числу штрафных минут (1050 в 1045 играх)

Евгений Малкин – новый рекордсмен «Питтсбурга» по числу штрафных минут (1050).  Российский нападающий получил малый штраф в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

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