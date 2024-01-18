Швентек с трудом прошла в третий круг Australian Open, отыгравшись со счета 1:4 в третьем сете

Ига Швентек была в шаге от вылета с первого в году турнира серии Большого шлема. В Мельбурне завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира Ига Швентек встречалась с американкой Даниэль Коллинз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии