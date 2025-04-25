Джа Морэнт не смог доиграть матч против «Оклахомы» из-за травмы бедра

Морэнт получил травму после падения на паркет, когда защитник «Тандер» Лугенц Дорт сфолил на нем во время попытки завершить быстрый прорыв данком.
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