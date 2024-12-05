Договор между КНДР и Россией вступил в действие: подробно

4 декабря в Москве прошло официальное вручение ратификационных грамот соглашения. Подписи на протоколе поставили заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и заместитель главы МИД России Андрей Руденко.
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