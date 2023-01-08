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«МЮ» ввел «правило Роналду» после его ухода – теперь зарплат выше 200 тысяч фунтов в неделю не будет (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» ввел ограничения на размер зарплат после ухода Криштиану Роналду. Как сообщает Daily Mail, данное нововведение уже прозвали «правилом Роналду».

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