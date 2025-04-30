За сутки в Свердловской области потушили 12 пожаров и спасли 18 человек

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали 12 возгораний. В результате оперативных действий огнеборцев удалось спасти 18 человек, один человек получил травмы, сообщили в МЧС Свердловской области.
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