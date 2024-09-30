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СК: школу в Калининграде, где первоклассники не говорят по-русски, проверят

СК: школу в Калининграде, где первоклассники не говорят по-русски, проверят

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Евгению Козырецкому провести проверку после публикации в СМИ информации о нарушении прав учащихся одной из школ областного центра.

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