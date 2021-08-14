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Битва титанов: главные поединки "Бойцовского клуба РЕН ТВ"

Герои "Бойцовского клуба РЕН ТВ" триумфально вернулись на ринг. Бескомпромиссные бои прошли в ночь на 14 августа на волейбольной арене "Динамо" в Москве - зрители увидели сразу несколько ярких противостояний, исход которых было трудно предугадать.

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