Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины

Американские власти согласовали контракт на обслуживание и модернизацию истребителей F-16 для Украины, включая поставку запасных частей и оборудования, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
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