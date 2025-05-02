Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины

Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины

Американские власти согласовали контракт на обслуживание и модернизацию истребителей F-16 для Украины, включая поставку запасных частей и оборудования, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

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