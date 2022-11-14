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Город тяжами станет интересней играться

Город тяжами станет интересней играться

В 2023 году на карте Лайв Окс планируется внести большое количество изменений, которые в основном затронут городскую часть карты.

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