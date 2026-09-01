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Царьград

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МЧС: в Самарской области снят режим опасности атаки БПЛА

МЧС: в Самарской области снят режим опасности атаки БПЛА

В Самарской области отменён режим «опасности атаки БПЛА» (беспилотных летательных аппаратов). В приложении МЧС РФ отмечается: «Внимание! В Самарской области — отбой опасности атаки БПЛА».

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