Региональные кампании

В выборных регионах завершился период выдвижения кандидатов в главы субъектов. В настоящее время они проходят последний этап регистрации — сбор подписей муниципальных депутатов, а в случае с самовыдвиженцами — еще и избирателей.
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