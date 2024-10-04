Щетинин о сильнейших соперниках-легионерах: «Малком – очень хороший. Барко за «Спартак» круто играет. Еще Барриос. Но Карпин никогда никого не выделяет в другой команде, мы не подстраиваемся»

– Матчи «Ростова» против команд Дзюбы подаются в СМИ через его давний конфликт с Валерием Карпиным. В раздевалке Валерий Георгиевич как-то акцентирует на этом внимание, предупреждает команду повнимательнее следить за Артемом, зная, какой у него будет настрой на такие игры? – Георгиевич вообще никогда никого не выделяет из игроков другой команды.
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