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Власти Алтайского края в несколько раз перевыполнили план приватизации в 2023 году

Власти Алтайского края в несколько раз перевыполнили план приватизации в 2023 году

В частные руки перешли акции 11 предприятий и 32 объектов недвижимости на сумму 626,6 млн рублей Поступления в бюджет Алтайского края от приватизации имущества, находящегося в собственности региона, в 2023 году составили 682,6 млн рублей.

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