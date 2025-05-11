ГМ-94 — российский ручной многозарядный гранатомёт, предназначенный для поражения живой силы и легкобронированной техники противника, а также для выполнения специальных задач в условиях городской застройки.
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