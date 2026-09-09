В Совфеде ожидают развития беспилотной доставки по воздуху в городах

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Доставка беспилотниками в городских условиях нуждается в подготовке инфраструктуры и гармонизации законодательства, но за ней будущее.
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