ЦСКА обыграл соперника в матче КХЛ

Встреча завершилась в овертайме. Счет битвы - 5:4. Авторы голов - Максим Соркин, Павел Карнаухов, Егор Афанасьев, Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Адам Ружичка, Егор Филин, Михаил Мальцев и Ансель Галимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии