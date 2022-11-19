Автоэксперт дал советы по покупке автомобиля

При покупке необходимо оценить, сколько стоит ваша текущая машина, а также интересующие модели. Советы по покупке автомобиля дал автоэксперт Кирилл Иванов в беседе с RT: «Если вы настроены на автокредит, то стоит смотреть предложения только от юридических лиц», — отметил Иванов.