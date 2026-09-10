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Bitcoin опережает историческую динамику начала сентября

Bitcoin начал сентябрь 2026 года заметно лучше своей исторической сезонной статистики. За первые девять дней месяца медианная доходность BTC в период с 2013 по 2025 год составляла -2,64%.

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