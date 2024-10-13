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Политика ненависти: Майя Санду чуть ли не объявила войну России

Политика ненависти: Майя Санду чуть ли не объявила войну России

Президент РМ Майя Санду продвигает политику ненависти, войны и противостояния, подменяя политику государства своим личным мнением.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Какие мудаки..ЭТО ТЬФУ выбрали в презики
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14 час.
А
Александр24
А экономические отношения с этой шавкой трудно разорвать? Или деньги не пахнут? Думается, мы не особо бы обеднели, если бы пошли на это. Этих тварей по-другому не выучить.
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Санду никто, пешка Америки, скоро произойдет зачистка !!!
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1 час.

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