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Зеленский жалуется на удары по «Киевстару», через который идёт управление БПЛА

Зеленский жалуется на удары по «Киевстару», через который идёт управление БПЛА

ВС РФ нанесли удар по зданию «Киевстара», заявил Зеленский. Через данного сотового оператора украинские военные наводят беспилотники, оснащённые системами Starlink.

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