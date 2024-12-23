Губернатор ХМАО Кухарук за счет окружного бюджета расплатится с «Югра-Экологией» по искам к муниципалитетам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук решил покрыть за счет средств окружного бюджета долги депрессивных муниципалитетов перед мусорным региональным оператором «Югра-Экология» (входит в «Корпорацию СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва).
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