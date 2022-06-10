Мотострелки армейского корпуса ВВО на Сахалине отразили нападение условной ДРГ на колонну бронетехники

Мотострелки армейского корпуса ВВО на Сахалине отразили нападение условной ДРГ на колонну бронетехники

В результате правильно организованной обороны мотострелкам удалось отбить нападение ДРГ, уничтожить огневые точки диверсантов и перейти в наступление.

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