Минобороны РФ выступило со специальным заявлением о готовящейся террористическим режимом Зеленского крупной провокации в Сумской области с использованием отравляющих веществ, которые уже доставлены на место, а также большой инфокомпании по дискредитации ВС РФ На фоне уже почти полной потери Бахмута, откуда уже сегодня бегут недобитки ВСУ, режим Зеленского для отвлечения внимания готовит масштабную провокацию с […]