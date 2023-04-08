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Режим Зеленского готовит крупную провокацию в Сумской области

Минобороны РФ выступило со специальным заявлением о готовящейся террористическим режимом Зеленского крупной провокации в Сумской области с использованием отравляющих веществ, которые уже доставлены на место, а также большой инфокомпании по дискредитации ВС РФ На фоне уже почти полной потери Бахмута, откуда уже сегодня бегут недобитки ВСУ, режим Зеленского для отвлечения внимания готовит масштабную провокацию с […] The post Режим Зеленского готовит крупную провокацию в Сумской области first appeared on Tochka Zрения.

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