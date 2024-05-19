Алексей Пушков: Евросоюз заблокировал вещательную деятельность ряда российских СМИ

Евросоюз заблокировал вещательную деятельность ряда российских СМИ, вклая РИА "Новости", "Российскую газету", "Известия", и закрыл доступ к их сайтам на территории ЕС в надежде сохранить информационную монополию, прежде всего в деле освещения событий на Украине.