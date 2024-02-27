«Пушкинская карта» не так легла

Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению материалов уголовного дела о хищении 205 млн руб. при реализации федеральной программы «Пушкинская карта», предоставляющей молодежи право бесплатно посещать государственные музеи, театры и другие учреждения культуры.
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