Игрок «Рейнджерс» Панарин является главным претендентом на «Харт Трофи»

Артемий Панарин, российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», лидирует в голосовании на «Харт Трофи» – индивидуальный трофей, который вручается самому ценному хоккеисту по результатам голосования Ассоциации журналистов НХЛ.
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