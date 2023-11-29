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Игрок «Рейнджерс» Панарин является главным претендентом на «Харт Трофи»

Игрок «Рейнджерс» Панарин является главным претендентом на «Харт Трофи»

Артемий Панарин, российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», лидирует в голосовании на «Харт Трофи» – индивидуальный трофей, который вручается самому ценному хоккеисту по результатам голосования Ассоциации журналистов НХЛ.

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