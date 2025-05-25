Угроза шифрованию выросла в 20 раз: Квантовые компьютеры снижают планку взлома – что дальше?

Каждый раз, когда вы вводите пароль от почты, оплачиваете покупку в интернете или просто открываете сайт с замочком в адресной строке, где-то в недрах вашего компьютера и удаленных серверов происходит маленькое чудо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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