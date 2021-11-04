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Цены на топливо продолжают расти в Новосибирске

Цены на топливо продолжают расти в Новосибирске

В Новосибирске зафиксировано повышение потребительских цен на топливо. Новосибирскстат опубликовал данные о динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске с 25 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года.

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